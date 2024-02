"Premialità aggiuntive ai sanitari, no alla scure, serve buon senso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito alle ultime scelte per il riequilibrio del trattamento economico degli operatori del settore sanitario in regione, il Presidente provinciale di Italia Viva Walter Godina dichiara: “Italia Viva Provinciale di Trieste non disconosce la necessità di assicurare a tutti gli operatori della Regione equità nel trattamento economico, ma pensare di raggiungere l’equiparazione tra aziende sanitarie azzerando le risorse destinate ad ASUGI è un metodo brutale e profondamente sbagliato, soprattutto alla luce di quello che gli operatori del comparto hanno passato durante e dopo la pandemia, e alla luce degli evidenti problemi di reclutamento di infermieri e altri professionisti sanitari che si stanno verificando.” Continua - “Non è pensabile denunciare la bassa attrattività dell’impiego nel SSR e poi peggiorare le condizioni di lavoro dei professionisti agitando la scure per decurtare le RAR, strumento in mano alla Regione per riconoscere e valorizzare l’impegno aggiuntivo e i carichi di lavoro degli operatori.” Conclude – “Bene ha fatto il Presidente Fedriga ad avocare a sé la questione convocando i sindacati, un primo segnale che sulla sanità regionale serve un cambio di passo dimostrando capacità gestionale e sensibilità politica; elementi fin qui molto carenti. Auspichiamo che dai confronti dei prossimi giorni emergano soluzioni efficaci, anche alla luce delle importanti risorse che il bilancio regionale possiede, affinché possano garantire la “perequazione” tra Aziende ma anche la pari dignità degli operatori.”