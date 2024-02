"Terra senza tempo", la mostra della scultrice Nadia Massimi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sabato 17 febbraio alle ore 18, apre i battenti, alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra d’arte della scultrice Nadia Massimi “Terra senza tempo", che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. In fin dei conti è solo terra, eppure è inevitabile non sentirsi attratti da questa sostanza umile e apparentemente inerte che, plasmata ad arte, può divenire scultura tridimensionale dalla forte valenza emozionale. Nadia Massimi, artista nata a Trieste, donna forte e tenace, dotata di una simpatia contagiosa, in questa prima mostra personale presenta pezzi unici, irripetibili, realizzati utilizzando una materia che include i quattro elementi primari presenti in natura: terra, acqua, aria e fuoco. E così prendono corpo, modellate dalle sue mani, schegge di memorie e suggestioni frutto di fugaci e indelebili esperienze acquisite nel corso della vita.

La mostra

L’inconsapevole spettatore si perde a immaginare, quasi a pregustare, un mondo diverso, più genuino e puro, nell’osservare queste originali creazioni che, pur di ispirazione realistica, sembrano vivere di energia propria, aspirando a diventare protagoniste di qualche onirica fantasia. Sono opere che riescono a mantenere un incanto universale, perché comprensibile a tutti e da tutti condivisibile, grazie anche all’eccellenza tecnica acquisita da Nadia Massimi negli anni in cui ha frequentato l'Istituto Statale d'Arte Nordio, in seguito l’Atelier del Maestro Lido D'Ambrosi e nel corso dei piacevoli e creativi incontri presso il laboratorio della cugina Renata Damiani, valente scultrice e insegnante di ceramica, nonché storica compagna di avventure. Nadia, purtroppo, non c’è più. A distanza di poco più di un anno dalla scomparsa, suo marito Roberto ha fortemente desiderato ricordarla così, facendoci scoprire la forte tensione creativa di questa talentuosa artista che ha riversato nelle sue opere tutta la propria grande passione per l’Arte. Gabriella Dipietro Aperta fino al 01/03/2023 Orari: feriali 10-12.30 e 17-19.30; domenica 10-12, lunedì e festivi chiuso. www.rettoritribbio.com https://www.gabrielladipietro.com/2024/02/09/terra-senza-tempo/