Troppi autisti positivi e meno corse, Ugl: "Azienda sollecitata da tempo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

"Ugl autoferrotranvieri, in merito alla situazione di questi giorni sul servizio bus, afferma che l'organico doveva essere implementato da tempo e da mesi l'azienda era stata sollecitata in tal senso. Siamo entrati anche nel merito delle modalità di assunzione, avremmo potuto avere già in forza autisti con esperienza ritenuti però inidonei in base al solo test psicologico; oltre al fatto che a fine anno non sono state confermate due persone senza motivazione. Oltre a coloro che entreranno in servizio a breve termine avremmo potuto avere in organico un gruppo di persone già pronte".