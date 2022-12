"Fate il vaccino contro l'influenza", l'appello dell'epidemiologo Zorzut

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Quest’anno si assiste ad esordio brusco dell’influenza, favorito da un rallentamento delle restrizioni da Covid-19 e conseguente riduzione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione personale, come mascherina, gel disinfettanti ecc. L’ondata di contagi, partita nell'emisfero meridionale, inclusa l’Australia, si era preannunciata intensa anche in Italia, già raggiunta dal virus fin dall’inizio dell’estate I sintomi, anche quest’anno, sono soprattutto di tipo respiratorio accompagnati da stanchezza, dolore alle ossa e ai muscoli, febbre e problemi all’apparato gastro-intestinale.

Possono quindi facilmente confondersi con quelli del Covid. Il virus influenzale circolerà contemporaneamente al Coronavirus e questo rende la vaccinazione contro l'influenza ancora più importante. Il vaccino, utilizzato da oltre quarant'anni come principale strumento ed opportunità di prevenzione, si è dimostrato efficace e sicuro. La vaccinazione è raccomandata e gratuita per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni compiuti, attualmente tra i più colpiti ed alle persone dai 60 anni di età. La vaccinazione è fortemente raccomandata anche a medici, personale sanitario, anche volontario, e in genere a tutti i lavoratori essenziali dell'area sanitaria.