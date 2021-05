Il cantante Mika a Trieste: "È bella anche quando piove" (VIDEO)

"Mi sento molto fortunato. Sono a Trieste e non venivo qui da anni. È bella anche quando piove", comincia così il video con cui Mika, nella giornata di ieri, ha comunicato il suo arrivo a Trieste. Al suo fianco c'è Barbara Franchin, fondatrice ed ideatrice dell'International Talent Support (ITS). Il motivo della visita è infatti legato al celebre contest di moda. Ad un certo punto la telecamera viene ruotata, rivelando così la magnifica location in cui si trovano i due, Pier the roof.