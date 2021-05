Sciamatura in pronto soccorso al Maggiore: automedica bloccata dalle api

Questo pomeriggio al Maggiore un'automedica è stata "presa di mira" dalle api. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un apicoltore che, dopo circa un'ora, è riuscito a liberare la vettura. Il servizio non ha subito alcun rallentamento in quanto al personale sanitario sono stati assegnati altri mezzi.

Abbiamo intervistato il naturalista Nicola Bressi per capire cosa abbia spinto le api a comportarsi in questa maniera: "Il fenomeno si chiama sciamatura. In primavera, quando un'ape regina viene fecondata dentro l'alveare, va alla ricerca di una nuova colonia. Ovviamente porta con sè un buon numero di api operaie e in gruppo si adagiano in un posto sicuro, dove le eventuali minacce possano essere ben visibili (in questo caso è stata scelta l'automedica ndr). Le api esploratrici quindi partono alla ricerca di una fessura o un albero cavo dove insediare la colonia, mentre le altre si accalcano attorno alla regina. Quando le esploratrici faranno il loro ritorno, le api decideranno dove andare a vivere".