Chi sono i Berlam a cui è dedicata una via con vista sul Faro della Vittoria?

Giovanni Andrea Berlam (1832-1892), il figlio Ruggero (1854-1920) e il nipote Arduino (1880-1946) nell’arco di quasi un secolo hanno ideato alcune delle opere di architettura più iconiche di Trieste. Una famiglia di pensiero irredentista cui membri hanno portato alla città uno stile di respiro italiano, ma anche internazionale.

Ruggero e Arduino Berlam

Ruggero Berlam, artista e architetto, fu principalmente influenzato dall’arte rinascimentale e medievale italiana. Il figlio Arduino, invece, che fin da giovane cominciò a collaborare con il padre, trasse ispirazione dal mondo contemporaneo. Le influenze di Arduino Berlam furono molto contrastanti tra di loro. Le estati passate a lavorare nei cantieri navali di Trieste generarono in lui grande attenzione per i progressi meccanici e tecnologici, mentre le esperienze in campo archeologico gli fecero apprezzare i modelli antichi.

Aria di modernità

L’irredentismo dei Berlam li costrinse a trasferirsi a Bologna negli anni della prima guerra mondiale. Qui Arduino entrò in contatto con degli americani con i quali approfondì le moderne tendenze in campo architettonico. Tornato a Trieste Arduino cominciò a divulgare le sue scoperte con incontri dal titolo come "I Grattacielo Americani”.

Il Faro della Vittoria

Il concepimento del faro cominciò per Arduino Berlam già durante l’esilio da Trieste. La sua realizzazione fu però accompagnata da varie polemiche riguardanti sia lo stesso Berlam, accusato di essere mosso da mere intenzioni lucrative, che da dicerie relative all’instabilità del terreno. I lavori si conclusero infine nel 1927 con l’erezione di un faro che rispondeva sia a esigenze pratiche che monumentali volendo, infatti, commemorare i caduti in mare durante la prima guerra mondiale.