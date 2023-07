I molti nomi dell'Ambasciatori, aneddoti e curiosità di uno dei cinema storici

Dietro alla facciata del cinema Ambasciatori in viale XX settembre si nascondono varie curiosità. Dal nome, che nella storia è cambiato ben quattro volte, alle due cariatidi sulla facciata. Cinema Eden divenne Supercinema Principe dopo che nel 1938 l’insegna fu distrutta perché il nome della sala venne associato al primo ministro inglese Arthur Eden. Si trasformò poi in cinema Principe dopo il crollo della monarchia nel 1949. Fino ad arrivare al nome odierno dopo che il palazzo fu restaurato negli anni Novanta Le due cariatidi che accolgono gli spettatori fanno parte del palazzo in stile liberty edificato nel 1907 dall’architetto Giuseppe Sommaruga. Le figure femminili porterebbero il nome di due due donne dell’allora vicina casa di tolleranza “Villa Orientale”.