"Il dolore rimane, ma bisogna andare avanti", i genitori di Robert Trajkovic accettano la sentenza

Dopo la rinuncia al ricorso e la conferma dei 23 anni di reclusione per Ali Kashim i genitori della vittima accettano la sentenza. La legale Frezza: "non si uccide per supposti sentimenti o per affermare dei principi di possesso sulla ex".