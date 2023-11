L'origine dei Giganti, storia di una scala simbolo della Trieste asburgica

Nell’Ottocento la Scala dei Giganti, che tutti i triestini conoscono, non c’era. Anzi, non c’era proprio alcun modo per salire verso il castello di San Giusto direttamente da quella che oggi è piazza Goldoni, ma che al tempo non si chiamava così. La storia della Scala dei Giganti ci riporta indietro nel tempo, facendoci immaginare una Trieste che cominciava man mano a trasformarsi nella città dei giorni nostri