L'arrivo di Mattarella all'Università tra gli applausi degli studenti (VIDEO)

La cerimonia si tiene quattro anni dopo lo storico incontro dei due presidenti che si sono tenuti per mano in segno di pacificazione davanti alla foiba di Basovizza e al monumento degli antifascisti sloveni trucidati. Mattarella è arrivato alle 10:40, in anticipo sull'orario previsto, nel piazzale antistante l’Università, dove ha incontrato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il sindaco Dipiazza e il prefetto Pietro Signoriello. Dopo aver salito la scalinata, accompagnato anche dalla figlia Laura, è stato accolto con un applauso spontaneo e caloroso dagli studenti presenti. Il presidente è stato quindi salutato dal ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini e dal rettore dell’Università e della ricerca Roberto Di Lenarda. Si è quindi diretto verso l’aula magna per esporre la sua lectio magistralis insieme a Pahor.