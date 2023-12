La magia del Natale riaccende Portopiccolo

Per ben dieci pomeriggi nel corso di dicembre e uno a gennaio, giocolieri, animatori, musicisti e cocchieri hanno trasformato Portopiccolo in un "borgo da favola". Un’offerta ideale per le famiglie: con un’attività principale nella piazza centrale del borgo, il truccabimbi nella zona posteriore e una carrozza che fa su e giù ce n’è davvero per tutti i gusti. L’offerta cambia in parte di giornata in giornata vedendo la partecipazione di ospiti diversi. Un’iniziativa dunque nuova ma di successo che mette in buona luce la nuova gestione del borgo.