Nevicate storiche: foto dagli anni in cui a Trieste nevicava ancora

Non soffia più la bora come un tempo e anche le nevicate non sono più quelle di una volta. Dagli anni ‘20 del secolo scorso ci sono state grandi tempeste di neve accompagnate da temperature sotto lo zero solo in poche occasioni.

La prima più memorabile è quella del febbraio 1929. In un periodo di crisi in tutta Europa a complicare ancora di più la situazione arrivarono ovunque temperature gelide e la neve. A Trieste quell’anno la bora soffiò oltre i 180 chilometri orari con una temperatura di -16°.

Altri due periodi rimasti nella storia furono gli inverni tra il 1954 e il 1956 e quelli tra il 1984 e il 1987. Il 1985 in particolare cominciò con minime a -7° e bora a 130 chilometri orari. La neve quell’anno arrivò il 13 gennaio e restò fino alla primavera. Se quello fu uno degli inverni più freddi l’anno in cui cadde più neve fu invece il 1976.