"Non siamo ancora pronti per ChatGPT", a Trieste Next si parla di intelligenza artificiale

Al panel "ChatGPT, do you love me?" organizzato dalla SISSA nella cornice di Trieste Next, si è parlato di intelligenza artificiale e di come convivere con le nuove tecnologie. Viola Schiaffonati, professoressa associata di Logica e Filosofia della Scienza al Politecnico di Milano, ha parlato ai nostri microfoni dell'impatto dell'IA sulla nostra società. Educazione, regolamentazione e consapevolezza a suo parere i tre passi per fare fronte ai pericoli delle nuove tecnologie. "Siamo noi esseri umani che progettiamo queste tecnologie: sta tutto nelle nostre mani".