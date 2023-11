Nuove tecnologie e Scienze della Vita: cosa sappiamo e cosa aspettarsi in futuro

L'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie si stanno facendo spazio anche nel campo delle Scienze della Vita. E' stato questo il tema del panel che si è svolto ieri nell'ambito dell'evento "Promuovere l'innovazione nelle Scienze della Vita - Friuli Venezia Giulia, The place to be". Tra i relatori anche Gianluca Polegri, direttore Digital Channels di Engineering dove ricerca soprattutto le possibilità che può offrire il metaverso. A lui abbiamo posto alcune domane sulle ultime novità riguardo all'integrazione dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, ai benefici che questa può portare ai cittadini e ai vantaggi del metaverso