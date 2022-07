Rissa notturna in via Vidali, il video fa il giro del web

Nelle ultime ore, nelle chat di Whatsapp è comparso un video che ritrae una rissa a colpi di sedie e bottiglie andata in scena davanti al pub The Duke

Una rissa a colpi di sedie e bottiglie. E' il copione andato in scena in via Vidali, di fronte al pub The Duke. Il violento confronto, scaturito con tutta probabilità dall'eccessivo consumo di alcol, ha coinvolto diversi uomini che si sono fronteggiati con pugni, bottiglie e sedie. Vane le preghiere di una ragazza presente che, in diversi modi, ha tentato di fermare e calmare una delle persone coinvolte. Il video, girato da uno dei presenti, nelle ultime ore ha fatto il giro del web.