Salvare la vita in caso di arresto cardiaco: corsi di formazione e app utili

Sapere come riconoscere un arresto cardiaco e come agire di conseguenza è importante sempre, anche nel caso in cui ci troviamo vicino a un ospedale. Infatti, ogni minuto che passa senza agire, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono di circa il 10%. Passato quel tempo, anche nel caso la persona venga rianimata, rischia di aver subito gravi danni al cervello.

Cosa possono fare i non sanitari

Per preparare le persone comuni il primo passo è frequentare un corso di formazione. Sul sito della Regione è possibile trovare un elenco dei centri accreditati a erogare i corsi. Chi partecipa al corso impara a riconoscere i sintomi dell’arresto cardiaco, come chiamare tempestivamente i soccorsi e riceve un addestramento di base sulla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e l’utilizzo del defibrillatore (DAE). La tariffa dei corsi non può essere superiore a 50 euro per il corso base e a 25 euro per il retraining.

L’importanza del defibrillatore

E’ importante capire che il massaggio cardiaco è essenziale per dilatare il poco tempo a disposizione prima che l’arresto cardiaco diventi letale. Per poter salvare davvero la persona colpita in tempi utili è quindi necessario utilizzare il defibrillatore. Il defibrillatore è un apparecchio che effettua l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore e, a seguito di un comando manuale, esegue, se è il caso, uno shock elettrico per ripristinare un ritmo cardiaco efficace. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è, comunque, consentito l'uso del defibrillatore anche a chi non sia in possesso di formazione specifica.

Le applicazioni a disposizione

Ad aiutarci in situazioni di emergenza c’è soprattutto l’app Where Are U da cui far partire direttamente una chiamata al 112. Nel tempo che l’ambulanza impiega ad arrivare, un operatore sarà sempre al telefono con noi per guidarci. L’app permette anche di far partire una chiamata muta o di scrivere un messaggio, il sistema ci geolocalizzerà e inoltrerà le indicazioni all’ambulanza. E’ neccesario fare attenzione solo nel caso in cui l’emergenza abbia luogo in un posto diverso rispetto alla nostra posizione e comunicarlo correttamente. A tornarci utile è anche l’applicazione Emergenze FVG che ci permette di individuare i pronti soccorsi meno affolati, ma anche le guardie mediche e le farmacie aperte.