Giorno della Memoria, viaggio nella Trieste ebraica

La Comunità ebraica di Trieste, fondata nel 1782 e che oggi conta circa 600 membri, ha il suo simbolo in città nella sinagoga di via San Francesco. Un progetto auspicato fin dal 1870 e realizzato nel 1912 per creare un luogo di culto adatto ad accogliere gli ebrei di Trieste. Nonostante la sinagoga sia tra le più grandi di tutta Europa è stata, così in passato come in tempi più recenti, testimone dell’odio rivolto alla comunità che l’ha eretta. Oggi, a raccontare l’importante storia della Comunità ebraica di Trieste c’è anche un museo in via del Monte. Con un aggiunta al biglietto del museo è possibile visitare anche la sinagoga (solo con visita guidata) e il cimitero ebraico in via della Pace.