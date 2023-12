"Spaccio Pani": un gruppo di soci-amici apre un nuovo panificio in città

Pane di segale, prodotti da forno per la colazione, pizze, focacce e, per dare un tocco in più, anche il particolare caffè filtro. Andrea Chittaro e Riccardo Amodeo, insieme ai loro soci Francesco Sponza e Giovanna Abbondanza, si sono appena lanciati in una nuova avventura prendendo il posto di un panificio che ha da poco chiuso i battenti in via Lazzaretto Vecchio 10. Spaccio Pani propone pani fatti con lievito madre arricchiti da semi da vicino e lontano (ma non solo). In questo video i due panettieri, imprenditori e soprattutto amici si intervistano a vicenda per svelarci qualcosa di più sul nuovo e particolare panificio.