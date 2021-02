Le meraviglie della Riserva delle Falesie: il video-spot del Comune di Duino Aurisina

Un minuto di video per raccontare e affascinare: è questo lo strumento che la Giunta Pallotta ha scelto per promuovere la Riserva Naturale delle Falesie di Duino. “Il territorio della Riserva con i suoi 107 ettari di meraviglie - ha spiegato il Sindaco di Duino Aurisina Daniela Pallotta - è una preziosissima riserva da tutelare ma anche da promuovere per quanto ha da offrire da tutti i punti di vista: turistico, ambientale, geologico e paesaggistico, con il Sentiero Rilke che offre un’impareggiabile tribuna naturale”. Realizzato da Ikon, Digital Farm di Staranzano, il video offre immagini della Riserva da Sistiana a Duino, con riprese realizzate sia da terra che dall’alto, con l’uso di moderni droni, e sempre nel pieno rispetto delle normative che regolano queste attività all’interno dell’area.

“Questo video - ha spiegato l’Assessore al Turismo Massimo Romita - rappresenta il primo tassello della promozione 2021 della Riserva Naturale delle Falesie. Verrà veicolato in particolare attraverso internet e i social network per raggiungere tutti i pubblici, in Regione e nel Triveneto ma anche in tutta Italia e all’estero, che possono essere attratti da quanto ha da offrire. La Riserva è già inserita in vari progetti di promozione, come quelli “Tra Natura, Storia e Leggenda” e “Mare Morje Sailing” e continueremo a divulgare non solo come fruire delle sue bellezze ma anche come rispettarle. Sono ancora troppi infatti - ha sottolineato Romita - quei cittadini e quei turisti che non rispettano le normative che tutelano la Riserva. Per questo stiamo interloquendo con Capitaneria di Porto e società nautiche del territorio per stilare un accordo che faccia arrivare chiare informazioni in tal senso a quante più persone possibile”. Il video racconta alcune delle caratteristiche della Riserva attraverso delle didascalie e ne sono state realizzate due versione, una con le scritte in italiano e l’atra con le scritte in sloveno, a cui presto si affiancheranno anche quelle per le lingue inglese e tedesca per aumentarne il potere divulgativo all’estero.

A sostenere il video anche il Camping Mare Pineta il cui Direttore Diego Lenarduzzi ha spiegato: “Durante il primo lockdown abbiamo lanciato una importante campagna di promozione di Sentiero Rilke e Riserva Naturale, sappiamo che rappresentano un’offerta unica e vogliamo che quante più persone possibile vengano a scoprirla, in maniera responsabile”. Maurizio Spoto, Direttore dell’Area Marina Protetta di Miramare, ha aggiunto: “Collaboriamo con la Riserva Naturale delle Falesie già da una decina di anni con ottimi risultati e assieme stiamo sviluppando un programma educativo, rivolto alle scuole del territorio, sulla biodiversità marina della zona. Questo video, così come ogni prodotto multimediale, è di grande aiuto per raggiungere e affascinare i più giovani”.