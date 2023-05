A Miramare il concerto che fa rivivere Teresa Tua, "l'angelo del violino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sarà la violinista Giulia Argentero e la pianista Raffaella Portolese, anche nelle vesti di voce recitante, a ridare vita a Teresa Tua, prodigiosa interprete italiana vissuta a cavallo tra Otto e Novecento, artista che seppe contro ogni convenzione affermarsi nel mondo musicale del tempo con il titolo di “angelo del violino”. Sarà un concerto reading quello di sabato 20 maggio con inizio alle ore 20 nella Sala del Trono del Castello di Miramare (info e prenotazioni: arteemusica2011@gmail.com), nuovo appuntamento di “Concerti al Castello”.

Il programma

Con un programma musicale che vedrà l’esecuzione di grandi pezzi cameristici dai repertori di Kreisler, Massenet, Raff, Wieniawski, de Sarasate, della stessa Portolese, Piazzolla ed Elgar, verrà narrata, con parti inscenate e recitate, la vita e l’opera della violinista Teresa Tua, nata a Torino nel 1966 da famiglia di umili origini, approdata giovane al Conservatorio di Parigi e stimata per il suo talento anche da musicisti, oltre ai sopra nominati in programma, come Liszt, Brahms, Wagner, Verdi, Grieg, Rachmaninov. Una carriera sfavillante che la portò ad esibirsi nei maggiori teatri d’Europa sul suo Stradivari del 1708. Ritiratasi dalle scene dopo una luminosa carriera, donò tutti i suoi averi in beneficenza ed entrò nell’ordine delle Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento a Roma con il nome di Suor Maria di Gesù. Si spense nel 1956. Una storia intensa che verrà raccontata da due apprezzate interpreti. Giulia Argentero, appartenente alla più verace scuola violinistica napoletana, e Raffaella Portolese, compositrice e pianista, artista eclettica anch’essa con varie esperienze internazionali.