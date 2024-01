Vitovska protagonista a Sgonico con le Città del vino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Riparte dopo la pausa festiva il cammino de Le Grandi Verticali delle Città del Vino in Friuli Venezia Giulia. "Il progetto - commenta il coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini - è stato una delle novità di successo del 2023 e anche per il nuovo anno siamo pronti per continuare sulla strada intrapresa, sempre valorizzando le nostre cittadine e il loro rapporto storico con il vino". Appuntamento giovedì 11 gennaio all'Enoteca Comunale di Sgonico - Zgonik alle 19.30 per il quinto appuntamento del ciclo di incontri: sarà dedicato alla Vitovska. Un momento di dialogo con produttori, wine lover ed esperti del settore, guidati da Matteo Bellotto, profondo conoscitore della storia e della tradizione vitivinicola del FVG e scrittore conosciuto a livello internazionale. I partecipanti verranno condotti in un vero e proprio viaggio sensoriale, che seguendo il tema "evolvere per non invecchiare", vedrà la degustazione di annate differenti per ciascuna etichetta proposta. In questa serata verrà proposta la degustazione della Vitovska delle cantine Bajta Salež, Colja Jožco, Fabjan di Fabiani Giusto; Milič Zagrski. La serata ha un costo di 35,00 € a persona. Prenotazione obbligatoria: 348 516 6126, prolocoaurisina@libero.it. La rassegna è realizzata da Città del Vino Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Pro Loco Manzano, Pro Loco BURI - Buttrio, Proloco Mitreo Duino-Aurisina e il Formaggio Montasio.