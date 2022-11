Wallapop celebra il mondo del gaming con pop-man: il primo videogame firmato da second han

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Videogiochi, console, oggetti da collezione legati al mondo dei videogame: su Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – si può trovare proprio di tutto! Dalle “chicche” da collezione ai videogame da giocare e rigiocare per battere il proprio record personale: la categoria Console e Videogiochi si conferma amatissima dagli utenti e permette di approfittare di ottime offerte second hand. Infatti, da gennaio a settembre 2022 la categoria ha visto un aumento del 46% delle inserzioni. E cosa è meglio di mettersi alla prova con un vero e proprio videogame per “celebrare” questa categoria? In vista della Milan Games Week (25-27 Novembre 2022) Wallapop lancia Pop-Man, il primo videogioco firmato dalla piattaforma e realizzato in collaborazione con Gamindo, azienda specializzata nella realizzazione di branded video games. Ispirandosi a uno dei videogiochi vintage più famosi di sempre, Pac-Man, Wallapop ha dato vita a un’esperienza divertente e nostalgica, facile da giocare e che si adatta a ogni piattaforma, dal tablet allo smartphone, fino al pc. La meccanica del videogioco ricrea virtualmente una situazione quotidiana vissuta da molti di noi: in ogni casa sono nascosti molti tesori vintage, ma bisogna fare attenzione, perché mamma e papà sono sempre “in agguato”, pronti a fare pulizia e buttare tutto, impedendo di guadagnare piccoli (o grandi!) extra. Una volta scelto il proprio avatar, il giocatore deve muovere il proprio personaggio lungo il labirinto per raccogliere e salvare i propri oggetti, evitando di essere raggiunto dai nemici/mamma e papà, pena la perdita di vite in gioco. Per andare più veloce e guadagnare nuovamente le vite perse, basta correre a prendere i popcorn di Wallapop, mentre per guadagnare terreno si potranno “freezare” i nemici passando sui cristalli di ghiaccio: di livello in livello la difficoltà aumenta, ed è così possibile battere nuovi record! “In Wallapop pensiamo che i videogiochi siano uno strumento per divertirsi che non passa mai di moda e infatti, proprio la categoria Console e Videogiochi risulta essere molto amata dagli utenti! Da soli o in compagnia, mettendosi alla prova non solo con giochi delle nuove generazioni ma anche riscoprendo giochi vintage che hanno fatto la storia del gaming. Scegliere di comprare un videogioco o una console ‘second hand’ aiuta a promuovere il riuso di prodotti, magari ancora in ottimo stato, che possono trovare una seconda vita nelle mani di qualcun altro e vivere di generazione in generazione.” – afferma Giuseppe Montana, Head of International di Wallapop – “Per creare maggiore consapevolezza sull’importanza degli oggetti usati, qualunque sia la loro categoria di riferimento, abbiamo deciso di realizzare Pop-Man, un gioco personalizzato e ispirato al celebre Pac-Man.” Giocare a Pop-Man dal 7 al 18 novembre e scalare la classifica sarà non solo un’esperienza divertente e coinvolgente, ma permetterà anche ai quattro top scorer di vivere un momento esclusivo all’insegna del gaming. Per mettersi alla prova con Pop-Man, clicca qui: Pop-Man by Wallapop Per maggiori informazioni visita it.wallapop.com