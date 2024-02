"Bene offerta Msc per Wartsila, ora dalle parole ai fatti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito alle ultime evoluzioni della crisi Wärtsila, il presidente provinciale di Italia Viva Walter Godina ha dichiarato che “la notizia del possibile subentro di MSC di Gianluigi Aponte alla gestione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, ove venisse confermata da atti formali, non può che vederci soddisfatti per la positiva conclusione di una vicenda che aveva ormai assunto connotati francamente imbarazzanti e prospettive nefaste per i dipendenti e le loro famiglie. Ora servono i fatti. Troppo spesso si sono usate solo parole e le persone solo con quelle non vivono”.