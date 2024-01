Weekend "caldo" per l'hockey, stasera Edera-Old Style Torre Pellice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Finisce 5 a 0 per l'Edera 2020 la prima giornata della seconda fase, il qualification round, che ha visto ancora protagonista un derby giuliano. Il trio Speranza, Rusanov e Degano ha saputo rasserenare e motivare una squadra desiderosa di giocare e di far vedere un bel gioco a una tifoseria coinvolgente e coinvolta. Risultato netto per gli ederini, nonostante i cinque falli fischiati, grazie alla prestazione monster del portierone Sarlohar, che ha sapientemente sbarrato la strada ai 22 tiri dei Tigers. Nel weekend appena trascorso è scesa in campo anche l’Under 16 battuta 8 a 0 dal Cus Verona. Bella sfida e tanta voglia di crescere e di far esperienza per i giovani ederini. Sabato 27 gennaio alle 20.30, sempre al PalaPikelc, in via di Monrupino a Opicina, ancora in casa la Serie A dell’Edera Trieste incrocerà le stecche con i piemontesi dell'Old Style Torre Pellice. Domenica 28 gennaio invece l'under 18 e l’under 14 affronteranno rispettivamente il Cittadella Hockey (ore 17.00) e il Montorio (ore 15.00). Entrambi gli eventi saranno visibili in streaming sulla pagina Facebook dell’Edera 2020.