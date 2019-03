Via della Seta, Salvini: "Nessun problema se fossero americani"

"Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale dirò un secco no, prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova guarderei a fondo. Fosse un americano nessun problema. Se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso. Ogni investimento in settori strategici necessita la massima prudenza". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini (fonte: Telefriuli).