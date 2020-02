Il Cafè Trieste di San Francisco diventa il set di Matrix 4

Il quarto episodio di Matrix, saga cinematografica campione d'incassi con protagonista il celebre attore americano Keanu Reeves, ha scelto il Cafè Trieste di San Francisco come parte del set. Il video, girato il 31 gennaio scorso, mostra la troupe intenta a girare una scena del sequel, di cui non si conosce ancora la trama, la cui uscita nelle sale americane, turche e argentine è in prevista il 21 maggio 2021.

La pellicola è firmata dalla regista Laurence "Lana" Wachowski che assieme alla sorella Lilly Wachowski hanno dato vita nel 1999 alla storia interpretata da Reeves. Il primo episodio ha visto due sequel: Matrix Reloaded e Matrix Revolution. Nel quarto, ci sarà anche un po' della nostra Trieste.