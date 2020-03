I triestini 6 Pence e il messaggio sulle note di "We are the champions" (VIDEO)

"Ciao amiche e amici! Il momento è veramente difficile sotto ogni punto di vista e il nostro pensiero va per prima cosa a chi sta combattendo, a chi non ce l'ha fatta e a chi sta piangendo un proprio caro. La musica molto spesso ha il potere di risollevare le persone da momenti di difficoltà, di dare la forza e di unire le persone, per questo a modo nostro vogliamo mandare questo messaggio che i Queen avevano scolpito in un loro successo mondiale: continuiamo quindi a combattere per riuscire a vincere questa dura prova che tutti assieme stiamo affrontando!". Le parole sono della band triestina 6 Pence che, in tempi covid-19 ha pensato di registrare questa versione di "We are the Champions", memorabile brano scritto da Freddie Mercury, e di regalarlo ai propri fan.