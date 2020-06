Torna il Delfino Verde tra Trieste e Grado: orari, prezzi e regole a bordo

Torna il collegamento Trieste-Grado a bordo del Delfino Verde. La tradizionale linea marittima che unisce il capoluogo regionale all'Isola d'Oro è stata riattivata. Da martedì a domenica si potrà infatti viaggiare sulla celebre motonave ed imbarcare anche la propria bicicletta. La partenza dal molo Bersaglieri di Trieste è fissata alle 8:30 e alle 17, mentre il ritorno dal molo Torpediniere di Grado è fissato alle 10:15 e alle 18:35.

Prezzi e servizi aggiuntivi

Il biglietto di corsa singola costa 7,40 euro, mentre l’andata/ritorno costa 11,25 euro. Sono disponibili anche gli abbonamenti da 10 corse (43,15 euro) e, per i viaggiatori abituali, l’abbonamento a 50 corse (86,30 euro). A Grado Molo Torpediniere, qualche minuto dopo l’arrivo della motonave, viene messa a disposizione la coincidenza con il bus urbano per raggiungere anche Città Giardino e Pineta. Il biglietto del bus (1,35 euro) si può acquistare a bordo.

Le regole e le normative anti CoVID

Per viaggiare sulla motonave valgono le regole per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico: divieto di salire a bordo con sintomi di infezioni respiratorie acute o febbre, obbligo di indossare la mascherina e il rispetto del distanziamento. Il trasporto delle biciclette è limitato ad un massimo di 10. In caso di condizioni meteorologiche o marine avverse che impediscano la partenza della motonave il servizio è comunque garantito attraverso un autobus sostitutivo dotato di carrello portabici.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.tplfvg.it