Doppie punte, i segreti per eliminarle senza tagliare i capelli

Pettinare i capelli prima di lavarli: evitate di spazzolarli subito dopo averli lavati, fatelo prima. Pettinateli delicatamente e con cura prima di fare la doccia, meglio se con un pettine a denti larghi. Evitate le spazzole, decisamente più aggressive e in grado di rompere i capelli più facilmente. Il giusto procedimento prevede che partiate dalle punte stesse e poi andate verso l’alto fino a sciogliere tutti i nodi. Una volta lavati sarà molto più facile districarli - con le dita e senza sfregarli troppo - e non si saranno creati grovigli.

Non strofinare i capelli, ma tamponarli: dopo averli lavati, i capelli non andrebbero strofinati troppo con l'intento di eliminare l'acqua in eccesso. Limitatevi a tamponarli delicatamente usando un asciugamano pulito, meglio ancora se in microfibra, un materiale che riduce al minimo l’attrito e l'effetto crespo.