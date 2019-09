Make-up per il primo giorno di scuola. Veloce da realizzare, naturale e d’effetto

Per molte ragazze è importante scegliere il make-up giusto per il primo giorno di scuola tanto quanto quello per un primo appuntamento. Il primo giorno, infatti, rappresenta un momento importante, durante il quale la maggior parte delle ragazze desidera apparire al meglio, fresca e raffinata in modo naturale, ma rimanendo sempre trendy.

Semplice, veloce da realizzare e d’effetto

Durante il corso dell’anno saranno di più le mattine in cui si arriverà a scuola o all’università ancora assonnate, con il segno del cuscino sul viso, rispetto alle volte in cui ci si presenterà truccate di tutto punto. Almeno i primi giorni, però, la maggior parte di voi cercherà di creare make-up semplici e in linea con le ultime tendenze. Vediamo alcuni consigli:

Una base viso curata e ben realizzata è sempre un ottimo biglietto da visita. Vi consigliamo, quindi, di creare una base leggera, senza effetto “mascherone”, in base alle vostre esigenze e al vostro tipo di pelle. Coloro che sono ancora un po’ abbronzate possono creare la base utilizzando solo il correttore per nascondere occhiaie, discromie e imperfezioni varie. Potete anche optare per un fondotinta dalla texture non troppo coprente oppure per una bbcream. Non dimenticate di completare il trucco con un tocco di blush, indispensabile per regalarvi subito un colorito fresco e naturale. Attenzione invece agli illuminanti, molto in voga in questo periodo. Nel trucco per il primo giorno di scuola, e anche per quelli a seguire, meglio non strafare. Potete applicare un velo leggero di illuminante sugli zigomi e sotto l’arcata sopraccigliare per creare dei punti luce, ma state attente a non esagerare.

Mascara e balsami labbra

Il trucco per il primo giorno di scuola in assoluto più semplice da realizzare è quello composto da una base viso curata, mascara sugli occhi e un balsamo labbra colorato. Niente di più facile e veloce, ma in grado di far apparire il viso bello, riposato e impeccabile. Ecco alcuni consigli:

Un trucchetto è quello di applicare il mascara è di utilizzare il piegaciglia, il miglior alleato per rendere ottima la performance del vostro mascara di fiducia. Spendete qualche minuto in più durante l’applicazione, in modo tale da stare attente a non sporcarvi, partite dalla base delle vostre ciglia e applicate il mascara con cura dalle radici alle punte. A questo punto non vi resta che applicare il vostro balsamo colorato sulle labbra. Se lo preferite, in alternativa va benissimo anche un rossetto cremoso dalla nuance non eccessivamente evidente. Per non sbagliare, prestate attenzione al vostro incarnato. Scegliete nuance di balsami colorati o rossetti calde se avete un sottotono caldo, nuance fredde se invece avete un sottotono freddo. Ricordate di portare con voi il balsamo labbra colorato o il rossetto per un ritocco veloce.

Make-up monocromatico con toni pastello

Se per il trucco per la scuola preferite concentrare l’attenzione sul vostro sguardo, vi consigliamo di puntare su un make-up monocromatico, meglio ancora se sui toni pastello. Scegliendo un trucco occhi monocromatico potrete, infatti, realizzare un make-up per la scuola velocissimo, ma comunque trendy e d’effetto. Vanno benissimo sia gli ombretti dal finish opaco, sia quelli leggermente lucidi o perlati, meglio evitare i glitter o i finish metallizzati, favolosi invece per un trucco serale. Come procedere? Vi basterà stendere il vostro ombretto in polvere o in crema su tutta la palpebra mobile, avendo cura di sfumarlo bene. Le più esperte possono realizzare anche un leggero cutcrease nella piega dell’occhio con un ombretto dalla nuance tenue, come per un esempio, un marroncino, utilissimo per donare tridimensionalità all’intero make-up occhi. Completate il trucco con abbondante mascara e il gioco è fatto.

