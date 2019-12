Il sapone di Aleppo: usi, origini e benefici

Il sapone di Aleppo è un prodotto utilizzato per l'igiene personale, creato attraverso l'uso dell'olio d'oliva con l'aggiunta di una percentuale variabile di olio d'alloro. È un prodotto tipico dell'omonima città di Aleppo in Siria e le sue lavorazioni tipicamente artigianali seguono una tradizione che risale all'antichità e che viene tramandata di generazione in generazione.

Origini e curiosità

Gli arabi, già nei primi anni dell'Islam, avevano creato questi particolari saponi, profumati e con essenze di origine vegetale, poi dall'800 d.C., sull'onda dell'espansione araba, questi ultimi si diffusero in tutto il bacino mediterraneo, raggiungendo anche la Spagna e la Sicilia. Il sapone di Marsiglia, ad esempio, ha ereditato la procedura di fabbricazione del sapone di Aleppo, che rappresenta l'origine di tutti i saponi duri del mondo.

Tipologie

In commercio è possibile trovare diversi tipi di sapone di Aleppo che si differenziano in base alla percentuale di olio di bacche di alloro presente (dal 10% al 70%). In base a questa percentuale varia la destinazione di utilizzo, ad esempio:

con olio di alloro al 12% è ideale per pelli secche;

con olio di alloro al 20% è perfetto per le pelli normali;

con olio di alloro al 35% è utile in caso di pelle grassa;

con olio di alloro al 50% è ottimo in caso di acne;

con olio di alloro al 70%, è utile in caso di eczemi, psoriasi ed eritemi.

Benefici

Come avrete intuito, i benefici di questo sapone per la nostra pelle, ma anche per i nostri capelli, sono tantissimi, ma scopriamoli nel dettaglio.

È ideale per lavare i capelli, li nutre ed è un ottimo antiforfora .

Come già accennato, questo sapone è particolarmente lenitivo , antisettico e disinfettante , di conseguenza può essere utilizzato anche su pelli con problemi dermatologici, come l’acne o l’eczema.

Aiuta a riequilibrare il naturale film idrolipidico dell’epidermide e nutre le pelli secche .

Il sapone di Aleppo agisce anche sulla formazione dei punti neri.

Usi

Il sapone di Aleppo è ideale per i neonati e i bambini , grazie alla sua formula delicata, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più fragili, come, appunto, quella dei più piccoli.

Inoltre, è un ottimo detergente e struccante viso .

Può essere usato anche come schiuma da barba grazie alla capacità dei semi di alloro di produrre schiuma, distendere la pelle e aprirne i pori.

Oltre all'igiene personale, può essere utilizzato anche per il bucato , in particolare sui tessuti delicati come la seta . Inoltre, può facilmente sostituire il detersivo per lavatrice o essere usato come smacchiatore .

Infine, è anche molto utile contro le tarme e i tarli, perché ha la stessa azione della naftalina e dona ai capi un piacevole aroma di alloro.

Dove acquistarlo a Trieste