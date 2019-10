Trend unghie autunno 2019/20, arriva la Skittles manicure

L'autunno è ormai arrivato e le temperature sono già dimunite. Se c'è chi ama la stagione e i colori freddi, c'è chi invece ama i toni caldi e non vuole rinunciare ad essi nemmeno durante l'inverno. A questo proposito, oggi vi parliamo di manicure Skittles, un nuovo trend unghie che sta spopolando per l'autunno 2019/20. La parola d’ordine è dare un po’ di colore alle giornate grigie di rientro in città. Molto facile da realizzare, si tratta di applicare un colore diverso su ogni unghia, purché sia allegro e colorato.

Com'è nata?

Questa tendenza multicolor, perfetta per chi ama le sfumature arcobaleno, è nata su Instagram. È bastato che la nail artist Betina Goldstein postasse una sua “creazione” in cui accostava al rosso colori come l’arancio, il rosa e il giallo per lanciare con successo il trend in questione.

Come realizzarla

Attenzione però, nonostante l'effetto multicolor preveda di accostare colori diversi, bisogna seguire sempre una determinata linea guida e mai fare degli accostamenti totalmente casuali. Basta, infatti, una scelta di nuance sbagliata per cadere nell’effetto trash. In linea generale quindi, nell’accostamento dei colori da abbinare, sarebbe utile seguire poche ma decise direttive:

mettete insieme solo colori caldi oppure solo colori freddi;

non utilizzare sulla stessa mano smalti con texture differenti (gli opachi con i lucidi, i metallici con i glitterati).

Se poi siete poco temerarie e il multicolor non fa proprio al caso vostro, allora potete optare per un gioco di sfumature che utilizzi diverse gradazioni dello stesso colore ma con un colore a contrasto su un singolo dito.

