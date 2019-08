Tecnologie per collegare il cellulare alla TV, guida e consigli

Per inviare video o guardare un film dallo smartphone al televisore possiamo utilizzare i classici cavi o la modalità wireless. A voi la scelta, ecco alcune informazioni da sapere e consigli da seguire per la visione.

Esistono diverse tecnologie che permettono di collegare il cellulare alla TV in modalità wireless, cioè senza l’ausilio dei cavi. Proviamo ad analizzarle insieme e a scoprire quali sono i loro principali pregi e difetti.

Google Cast: è una tecnologia sviluppata da Google che permette di trasmettere contenuti audio/video al televisore e di effettuare il mirroring di smartphone, tablet e computer. Funziona tramite Chromecast, una “chiavetta” low-cost disponibile in due varianti, quella base che supporta i contenuti Full HD e costa 39 euro e quella “Ultra” che supporta i contenuti 4K e costa 79 euro. Chromecast si collega alla porta HDMI del televisore e si connette a Internet tramite Wi-Fi. Supporta tutti i principali sistemi operativi dei mondi desktop e mobile e assicura tempi di risposta rapidissimi. Si può utilizzare anche per i giochi senza soffrire troppo a causa dei ritardi del segnale. La riproduzione dei contenuti multimediali può avvenire direttamente via Internet (es. da YouTube o Infinity) o dalla rete locale (tramite apposite app da scaricare su computer, smartphone o tablet).

Miracast: è una tecnologia promossa dalla Wi-Fi Alliance che consente di proiettare contenuti audio/video sul televisore e di effettuare il mirroring di smartphone, tablet e computer sul televisore sfruttando la tecnologia Wi-Fi Direct. Con il Wi-Fi Direct i dispositivi comunicano tra di loro senza l’intermediazione di una rete Wi-Fi, questo significa che non c’è il bisogno di passare per un router e che non bisogna avere per forza una connessione Internet attiva. Supporta una risoluzione massima di 1080p, quindi Full HD. Miracast è integrato in quasi tutti i dispositivi animati da Android 4.4 o superiori, nei Windows Phone e negli Smart TV più avanzati.

AirPlay: è un sistema di trasmissione wireless proprietario progettato da Apple. Funziona tramite le reti wireless tradizionali, supporta una risoluzione massima di 1080p e assicura una riproduzione dei contenuti estremamente fluida. Permette di condividere contenuti audio/video e di effettuare il mirroring dello schermo di tablet, smartphone e computer. Ideale per chi utilizza quasi esclusivamente i dispositivi di casa Apple.