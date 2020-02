Benessere in casa: le 5 piante che favoriscono il relax e combattono lo stress

I periodi di stress di certo non mancano nella vita di nessuno, ma basta escogitare qualche soluzione efficace per alleviarli. Non tutti sanno che stare in mezzo alla natura aiuta a combattere lo stress. Ma, se magari non si ha abbastanza tempo libero a disposizione e non si riesce a raggiungere mete naturalistiche con semplicità, è possibile godersi un po’ di verde senza allontanarsi da casa, come? Semplice: circondandosi di piante che hanno effetti rilassanti in casa. Scopriamo, oggi, 5 piante che favoriscono il relax e aiutano a combattere lo stress allontanano le energie negative.

Gelsomino, un alleato del sonno

Il profumo del gelsomino, oltre ad avere un forte potere calmante, è utile anche per conciliare il sonno. Ideale, quindi, per chi soffre d'insonnia, questa pianta, inoltre - secondo uno studio condotto dall’Università della Ruhr a Bochum, in Germania - avrebbe anche effetti molto positivi contro l’ansia e il nervosismo.

Palma Areca, utile a diminuire la pressione sanguigna

La palma areca è una pianta che ha la capacità di purificare l’aria dentro casa, riducendo, così, i livelli di sostanze tossiche presenti come il tricloroetilene, la formaldeide e il benzene. A sua volta, respirando aria più pulita, la pressione sanguigna si riduce e ci si sente più rilassati.

Valeriana per combattere lo stress

La pianta per eccellenza che aiuta a diminuire i livelli di stress è la valeriana. Sembra, infatti, che questa pianta sia, non solo in grado di profumare l’ambiente, ma anche di purificare l’aria della casa. Infine, sembra sia anche un’ottima alleata contro l’insonnia.

Menta contro l’insoddisfazione

Anche la menta, oltre ad essere molto utile in cucina, ha importanti effetti calmanti e, si dice, che è molto d'aiuto anche quando ci si sente insoddisfatti o delusi sempre grazie al suo potere rilassante.

Rosmarino, perfetto per il relax

Avere una pianta di rosmarino in casa sembra contribuire ad allontanare lo stress e a dare una mano al buon umore. Infatti, è un perfetto toccasana quando ci si sente sopraffatti dalla stanchezza, oltre che ad essere molto utile in cucina.

Dove acquistarle a Trieste