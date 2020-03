Piante grasse, 5 varietà da coltivare in casa in modo semplice

Sapevate che anche le piante grasse fanno dei meravigliosi fiori dai mille colori? Le piante succulente (conosciute nel linguaggio comune come piante grasse) sono delle piante dotate di particolari tessuti (parenchimi acquiferi, detti anche "succulenti") che permettono di immagazzinare grandi quantità di acqua. L'acqua assorbita durante i periodi di pioggia viene amministrata sapientemente durante i periodi di siccità. Per la presenza del tessuto succulento, le foglie, i fusti e le radici di queste piante diventano carnosi e ingrossati, assumendo - a seconda del tipo - forme tipiche come quelle sferiche, colonnari, a rosetta, appiattite, ecc. Originarie delle zone aride e desertiche, le specie più resistenti si trovano in Messico e in California. La fioritura, va all’incirca da maggio a novembre, a seconda della pianta; anche se alcune possono fiorire ancora più tardi. Le piante grasse non hanno bisogno di cure eccessive. Basterà metterle in un posto soleggiato e bagnarle raramente. Perché allora non coltivarle nel nostro giardino o nel nostro terrazzo? Ecco 5 consigli.

Mammillaria

La Mammillaria è il genere di pianta succulenta più diffusa. Appartenente alla famiglia delle Cactacee, il nome deriva dal greco mamilla (mammella) in riferimento alla forma dei tubercoli. È caratterizzata da un unico fusto globulare, solitamente schiacciato. Le spine formano un’areola, attorno alla pianta e sono di tipo lanoso. I fiori sono di colore vario, dal rosa al fucsia, dal giallo al bianco.

Gymnocalycium

Originaria dal Sudamerica, la Gymnocalycium appartiene anch'essa alla famiglia delle Cactacee. Il nome deriva dal greco, “ghymnòs” (nudo) e “càlyx” (calice), in riferimento ai boccioli che spuntano senza protezione. Ha una forma globulare, con poche spine e i fiori sono grandi, vistosi e con colori delicati. Ha bisogno di molto sole, ma non diretto. Non deve essere assolutamente bagnata d’inverno e non deve essere esposta a meno di 5-7°C. Fiorisce da maggio e per tutta l’estate.

Aeonium

L'Aeonium appartiene alla famiglia delle Crassulaceae. È originaria delle isole Canarie e dell’Africa. Il suo nome deriva dalla parola greca aiònios (immortale) per via della sua affinità col genere Sempervivum. Le foglie verdi, crescono con una disposizione denominata a rosetta. I fiori sono di colore molto chiaro, bianchi o rosa tenue.

Astrophytum

Anche questa pianta appartiene alla famiglia delle Cactacee. Il suo nome deriva dal greco astèr (stella), proprio per la sua forma stellare. Vive in terreni semi-aridi e calcarei. Ne esistono diverse specie, che produco fiori di diverso tipo, oppure alcune sono provviste di spine, mentre altre no. In generale, i fiori sono piccoli e di colore bianco. Fiorisce in primavera.

Echiveria

Appartiene alla famiglia delle Crassulaceae, questa pianta è originaria del Messico. Deve il suo nome ad un pittore messicano, Atanasio Echeverria, famoso per i suoi dipinti di piante. Presenta foglie piatte e carnose, disposte a rosetta. La fioritura dura a lungo ed è di colore giallo-arancio.