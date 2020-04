Realizzare una cabina armadio: quali fattori tenere in considerazione

La cabina armadio è una piccola stanza adibita esclusivamente a guardaroba che permette di disporre tutti i differenti elementi di abbigliamento in modo ordinato. Piccole o grandi che siano le cabine armadio sono il sogno di ogni donna appassionata di moda, inoltre consentono di sistemare tutto con precisione. Ecco dunque quali aspetti tenere in considerazione per la progettazione di una cabina armadio.

Dimensioni

La prima cosa da tenere in considerazione è la dimensione della cabina armadio, questa, infatti, deve essere proporzionata rispetto alla zona notte e correlata e alle altre zone vicine, come per esempio il bagno. Le soluzioni più spaziose sono quelle in cui le cabine armadio vengono ricavate da stanze adiacenti alla camera da letto, ad esempio da un ripostiglio. Inoltre, bisogna tenere presente la profondità della cabina, considerando che al suo interno una, ma anche più persone, si muoveranno e proveranno abiti. Se vogliamo realizzare la nostra cabina armadio in camera da letto, quindi, le misure minime della nostra camera matrimoniale dovranno essere di almeno 330 x 400 cm, così da poterla collocare proprio davanti al nostro letto.

Materiali

Passiamo ai materiali. Per realizzare le pareti della cabina armadio, possiamo utilizzare delle lastre di: cartongesso; muratura; legno; vetro o plastica. Insomma: tutto dipende dallo stile che più vi piace.

La luce

Infine, ultimo ma non meno importante il fattore illuminazione. Quest'aspetto purtroppo viene spesso sottovalutato, ma gioca un ruolo assolutamente fondamentale perché, nella maggior parte dei casi, nella cabina armadio non è presente una finestra. In una camera dove i protagonisti sono scarpe e vestiti, con tanti colori e materiali differenti, la luce è un elemento importante da valutare. I sistemi d’illuminazione delle cabine armadio prevedono:

un’illuminazione esterna alla cabina;

Per illuminare adeguatamente l’interno, ci serviranno delle luci a soffitto e orientabili come i faretti, così da raggiungere ogni angolo. Nel caso si voglia optare per un’illuminazione più diretta e funzionale, la si può creare internamente alla struttura e fornire ad ogni singolo ripiano una luce tramite le strisce a led.