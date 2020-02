Vetri autopulenti, vantaggi e funzionamento

Sappiamo bene che la pulizia dei vetri richiede sempre tempo, una certa fatica, attenzione e tanto olio di gomito. Molte volte anche se abbiamo speso del tempo nella loro pulizia, il risultato non è esattamente quello che ci aspettavamo. Per lustrarli occorre tanta pazienza, bisogna utilizzare i prodotti giusti ed effettuare periodicamente una manutenzione accurata. Sapete che però c'è una soluzione che risolverà tutti questi problemi agevolando la pulizia di queste superfici? Stiamo parlando dei vetri autopulenti che, come suggerisce il nome stesso, si puliscono da soli, presentandosi lucenti e senza fastidiosi aloni. Scopriamo insieme come funzionano.

Come funzionano?

L'efficacia dei vetri autopulenti è il risultato di un trattamento fotocatalitico e idrofilo. Cosa vuol dire? In poche parole, questi ultimi non fanno altro che utilizzare semplicemente due elementi naturali per mantenersi puliti: la luce solare e l’acqua piovana. Nel dettaglio, i raggi ultravioletti del sole, colpendo la superficie in vetro, provocano la decomposizione dello sporco presente su di essa rendendola idrofila. La pioggia, successivamente, laverà gli ultimi residui presenti sui vetri, originati dalla decomposizione delle molecole di materiale organico causata dai raggi ultravioletti, e si distenderà senza formare alcuna goccia.

I vantaggi

Un vetro che si autopulisce comporta numerosi vantaggi: