Rincari, aumento delle bollette di luce e gas da ottobre 2019

Con l'autunno arrivano purtroppo anche i rincari di luce e gas. Per i clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che nel quarto trimestre 2019 le bollette della luce aumenteranno del 2,6% e quelle del gas del 3,9% per le famiglie tipo. L'aumento è scattato dal primo ottobre e comporterà, sempre per le famiglie tipo, una spesa annua al lordo delle tasse di circa 559,00 euro, mentre per il gas sarà di circa 1.107 euro.

I motivi del rincaro

Per l'energia elettrica l'aumento finale è il risultato di una crescita dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuato da una riduzione degli oneri generali. Nel dettaglio, l'aggiornamento, valido dal primo ottobre, è determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+3,2%), parzialmente ridotto da un calo di quella per gli oneri generali (-0,6%). La condizione di ritrovato equilibrio del gettito degli oneri, infatti, ha permesso una loro riduzione. Per il gas naturale l'andamento è sostanzialmente determinato per intero dall'aumento della spesa per la materia prima (+3,8% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei costi di trasporto (+0,1%).

Come risparmiare?

Confartigianato Trieste ha costituito, insieme ad altre associazioni del sistema Confartigianato del Nord Est, il Caem (Consorzio Acquisti per l'Energia e le Multiutility), con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas e garantire ai propri associati riduzioni dei costi energetici e un controllo costante sulla correttezza del servizio reso. Offre inoltre:

valutazione e analisi dei consumi dell’impresa;

utenze energetiche agevolate dedicate alle famiglie degli imprenditori associati e quelle dei loro dipendenti (uso domestico).

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al numero 040 3735209, o visitare la pagina web Confartigianato Trieste/Ambiente-Sicurezza-Energia.