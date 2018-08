Tragedia a Genova: due triestini tra i feriti

Ci sono anche due triestini tra i feriti nel crollo del ponte Morandi a Genova. Si tratta di una donna di 40 anni abruzzese ma residente a Trieste e un uomo di 34 anni, fisioterapista dell'Alma Pallacanestro Trieste.

Stando a quanto dichiarato da Il Piccolo, la donna al momento non sarebbe in pericolo di vita sebbene le condizioni critiche iniziali. Mentre l'uomo in questo momento si sta sottoponendo ad un intervento chiururgico ortopedico, anche per lui le condizioni non sono gravi.