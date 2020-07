Bambino di 12 anni cade nel pozzo e muore

Un bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore: è successo a Gorizia, nel parco di Villa Coronini Cronberg. Come riportato da Rai Fvg, il ragazzino visitava la villa con degli amici durante un'uscita con gara di orienteering organizzata da un centro estivo e si è arrampicato sul bordo del pozzo. Qui, per motivi al vaglio delle autorità, la rete di protezione avrebbe ceduto e il 12enne è caduto del pozzo, profondo circa 30 metri. I Vigili del fuoco si sono calati nella cavità insieme al personale del Saf, ma una volta arrivati in fondo hanno constatato che per il piccolo non c'era più nulla da fare. La Polizia sta ora ricorstuendo le dinamiche della tragedia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.