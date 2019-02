"1945, checkpoint Trieste", il documentario di SkySport lunedì al Miela

Lunedì 18 febbraio alle 18.30 si terrà al Teatro Miela di Trieste, la presentazione in anteprima di “1945, Checkpoint Trieste”, documentario prodotto da Sky Sport a cura di Matteo Marani, che sarà presente all’evento.

La Triestina in serie A, il Ponziana nel campionato jugoslavo

Focus del documentario è la Trieste fra il 1945 e il 1948, gli avvenimenti di politica e diplomazia internazionale in cui lo sport recita un ruolo di primo piano. Per la prima volta nella storia, e ancora oggi l’unica, una città si trova ad avere due squadre di calcio in Serie A, ma in due Paesi differenti: la Triestina in Italia, la Ponziana nel campionato jugoslavo. La divisione in Zona A e Zona B della cttà lo diventa così anche nello sport, con un ruolo decisivo giocato dal Coni, che si appella al Cio per vedere riconosciuta l’italianità degli atleti triestini. Il programma ricostruisce tutte le tappe di quegli anni, ripescando negli archivi italiani ed europei le tracce di ciò che fu. Le ricostruzioni vanno dal contestato arrivo del Giro d’Italia a Trieste al difficile destino toccato agli sportivi istriani e dalmati, dai successi di Nino Benvenuti a quelli della triestina di Rocco, la squadra di Nereo Rocco che nel 1947-48 si classificò al secondo posto accanto a Juventus e Milan, seconda solamente al grande Torino.