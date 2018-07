Incidente raccordo autostradale 13 - A4

Sul Raccordo Autostradale 13 A/4 – Trieste si registrano rallentamenti a causa di un incidente al km 19, nel comune di Trieste, lungo la carreggiata in direzione Venezia.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti 5 veicoli e risultano feriti 3 degli occupanti, già soccorsi dal 118.

Sul posto sono presenti inoltre le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.