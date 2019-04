Dispersione di gas: senso unico alternato in Strada del Friuli

Dalle 14 di oggi, 16 aprile, è stato istituito il senso unico alternato in Strada del Friuli all'altezza del civico 341. La limitazione è stata imposta a causa di una dispersione di gas che è stata tempestivamente riparata dai tecnici di AcegasApsAmga, ma in maniera temporanea. I lavori continueranno nei prossimi giorni per arginare definitivamente il problema.