Omicidio Alpi-Hrovatin: 24 anni senza verità

La verità sull'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin attende ancora giustizia. La Federazione Nazionale della Stampa ha diramato un comunicato in queste ore in cui si legge: "La decisione del Gip di Roma Andrea Fanelli di richiedere ulteriori accertamenti sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin conferma che ancora molto resta da fare per ottenere verità e giustizia per la giornalista e l'operatore del Tg3 uccisi in Somalia il 20 marzo 1994".

La nota

"Ora più che mai - prosegue il comunicato - dunque, è necessario intensificare gli sforzi per illuminare la loro vicenda e ribadire con ancora più determinazione che #NoiNonArchiviamo. Per questo la Federazione nazionale della Stampa italiana, insieme con le associazioni che hanno aderito alla campagna, promuove per domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 12, nella sede del sindacato, in corso Vittorio Emanuele II 349, a Roma, una conferenza stampa per fare il punto della situazione e annunciare la volontà di costituirsi parte offesa al fine di dare un proprio contributo alle indagini che proseguiranno, per i prossimi 180 giorni, per gli adempimenti investigativi imposti dal giudice. In questo modo, la Fnsi avrà la possibilità di presentare memorie e di indicare agli inquirenti elementi di prova, proseguendo sul percorso tracciato da Giorgio e Luciana Alpi. Alla conferenza stampa saranno presenti, insieme con il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna; il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani; il direttore del Tg3, Luca Mazzà; i giornalisti del Cdr del Tg3; i rappresentanti di Ordine dei giornalisti del Lazio, Associazione Stampa Romana, Articolo21, Rete NoBavaglio, Libera, Libera Informazione, Legambiente, Associazione Amici di Roberto Morrione, Amnesty International Italia".