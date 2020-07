Civiform, iscrizioni ancora aperte per chi sceglie la formazione professionale dopo le medie

Dopo il “collaudo” graduale che ha visto la ripresa delle lezioni in presenza – mai sospese ma solo trasferite on-line - Civiform si prepara al nuovo anno formativo. Molti i corsi già esauriti, ma ci sono ancora alcuni posti disponibili riservati a chi è interessato alla formazione professionale. Le iscrizioni, infatti, sono ancora aperte, mentre si sottolinea la possibilità di orientare tra le tante opzioni possibili chi è ancora indeciso sulla strada da intraprendere dopo le medie o chi, dopo un piccolo insuccesso scolastico, vuole cambiare percorso, magari assecondando le proprie attitudini manuali messe da parte con poca convinzione. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale/quadriennale targati Civiform, infatti, restano la scelta più valida per imparare il mestiere dei propri sogni e inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, puntando alla crescita professionale ma anche umana grazie ai molti progetti educativi messi in campo, primo tra tutti “Scuola in regola”.

I corsi

Sono finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica professionale (acquisibile dopo i tre anni) o di un diploma professionale (dopo il quarto anno), corrispondenti al terzo e quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e sono spendibili non solo in Italia ma in tutt’Europa. Nel 20/21 verranno attivati i corsi per diventare cuoco, cameriere di sala e bar, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore di autovetture e motocicli e addetto alla computer grafica. Per chi desidera approfondire le conoscenze tecniche e pratiche della qualifica triennale e raggiungere un livello professionale avanzato, poi, c’è la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno: Tecnico di Cucina, Tecnico della trasformazione agroalimentare e Tecnico grafico i corsi in programma. Tutti caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica con ampia prevalenza delle ore di laboratorio e di stage in azienda, lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi. Scegliere la formazione professionale vuol dire inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a meno di un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite.

Contatti

“Siamo pronti per il nuovo anno formativo, all’insegna della totale sicurezza” precisa la direttrice di Civiform Trieste, Chiara Franceschini “abbiamo attivato protocolli anticontagio rigorosi ma discreti, che vanno dal monitoraggio degli accessi alla sanificazione di scarpe e mani, passando per la tutela dei soggetti più fragili e puntando prima di tutto all’inserimento rapido ma proficuo dei nostri ragazzi nel mondo del lavoro”. Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it mettere i seguente link https://www.civiform.it/dopo-le-medie/