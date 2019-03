Apre Crops: insalate e zuppe da personalizzare e comporre (FOTO)

In via Einaudi, a due passi da piazza Verdi e piazza Unità, è arrivato Crops, il nuovo format triestino dedicato al cibo sano e buono. Nato dall'idea di Luca e Irene, coppia nella vita e nel lavoro, Crops vi offre zuppe e insalate da comporre a vostro piacimento.

Si parte dalla base, ovvero dal "verde" che preferite, si passa ai condimenti a scelta tra quelli base, extra e premium e si termina con un delizioso dressing, ovvero la guarnizione. Il tutto viene servito in packaging bio da consumare sul posto o per asporto.

Un'idea green e soprattutto creativa che viene dai viaggi oltre oceano dei due giovani imprenditori: "Siamo stati colpiti da questo tipo di format durante un viaggio a New York - ha raccontato Luca -. Ci piaceva l'idea di creare un posto che avesse un concept sano, leggero e alternativo. Abbiamo quindi studiato un format per poterlo riproporre qui a Trieste e, una volta trovato il posto, abbiamo deciso di dar vita a quella che era un'idea che ci balenava nella testa da quasi sette anni".

Non solo insalate: da Crops potete gustare e giocare con piatti a base di riso rosso o tre cereali e gustosissime zuppe. Non mancano sandwich e wrap.

Spazio anche al reparto "bakery" con cornetti e muffin classici, vegani e gluten-free e al caffè "american style" in moltissime varianti. Da provare il "Cropuccino", caffè e aroma del syrup frullato assieme al ghiaccio e al latte e reso ancora più gustoso con un tocco finale di panna montata.

"Abbiamo una vasta scelta di prodotti per vegetariani e vegani ma anche per chi continua ad apprezzare carne e pesce. L'idea è quella di soddisfare tutti mantenendo la nostra mission green". Ci ha raccontato Irene: " E pare proprio sia cosi: siamo aperti dal 18 dicembre e per ora possiamo dire che Trieste ha risposto piuttosto bene. Molti hanno riconosciuto il format, altri invece si sono avvicinati per la prima volta per curiosità e sono rimasti entusiasti".

Ordini online

Per chi non avesse tempo, da oggi può comodamente creare il proprio mix direttamente dal sito www.cropsandco.it e ritirarlo in loco quando lo desidera. Quest'estate, invece, sono previsti posti a sedere e tavolini anche fuori, per godersi non solo una pausa pranzo leggera, ma anche la meravigliosa Trieste.