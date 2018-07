Rotonda di Cattinara, l'annuncio del sindaco

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha annunciato via facebook la modifica della "famosa" rotatoria di Cattinara, quella posizionata su via Forlanini. "Finalmente ho tolto quella benedetta rotatoria fatta all'inversa. Avremo l'opportunità di girare non all'inglese, nel senso che era all'incontrario, ma alla francese e dare sempre la precedenza alle automobili".

Il primo cittadino ha poi ricordato agli automobilisti di "fare attenzione nei primi giorni perché ci sono delle problematiche. Abbiamo tolto uno dei problemi che c'erano a Cattinara".