Sfonda la vetrata di un negozio e ruba 2.600 euro: arrestato

Sfonda la vetrata di un negozio e ruba 2.600 euro. E' successo nella notte di venerdì 1 marzo in via Battisti.

Grazie alle indagini dei Carabinieri è stato identificato il colpevole: si tratta di K.B., 36enne di origine kosovara pluripregiudicato. L'uomo, la notte del 1 marzo, ha colpito ripetutamente la vetrata della porta di ingresso del negozio fino a sfondarla. Una volta all’interno, si è impossessato della somma di 2.600 euro.

Grazie agli elementi raccolti dai militari dell’Arma, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Mercoledì mattina i Carabinieri della Sezione Operativa di via Hermet, a conclusione di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno rintracciato l’uomo nel comune di Muggia e hanno eseguito il provvedimento.