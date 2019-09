Addio Claudio Misculin, sabato l'ultimo saluto all'anima dell'Accademia della Follia

Artista, attore, regista, autore, film e videomaker. Claudio Misculin era tante cose, ma soprattutto era l'anima e il fondatore di quella che per tanti anni è stata la casa del "poter essere", l'Accademia della Follia.

Claudio per decenni ha messo sé stesso, il suo corpo-voce, il suo Teatro, la sua vita al servizio della rivoluzione basagliana dentro a un'esperienza autentica di relazioni potenti. Coinvolto e coinvolgente, come solo un artista può esserlo, in tempi in cui quasi tutti si ritraggono, si salvaguardano e recitano laddove non ci sia alcun prezzo da pagare, Claudio è riuscito a rendere vero/simili cose che non lo sono quasi mai. Ha saputo mettere in scena tutto ciò che riguarda la follia, le storie autentiche dei suoi “matti di mestiere e attori per vocazione" in un rapporto diretto senza mediazioni portando tutti, compresi noi 'normaloidi qualunque', fuori dagli schemi e dagli stereotipi. Dal 1976 aveva iniziato il suo percorso artistico legato alla riforma Basagliana e all'emancipazione sociale delle persone affette da disturbo mentale e dei più fragili in generale. Nel 1992 fondò l'Accademia della Follia con la quale ha proposto in tutta Italia il suo concetto creativo rivoluzionario. Un'attività che nel 2010 gli valse la Medaglia al merito del presidente della Repubblica nel campo delle Arti, della Cultura e dello Spettacolo.

Sarà quindi sabato 28 settembre il giorno in cui lo saluteremo per l'ultima volta. La giornata di dividerà in due momenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.50 presso la Sala Azzurra del Cimitero di Sant'Anna. E dalle ore 15.00 video, musica, mostra di materiali dell'Accademia della Follia presso la Sala Ugo Guarino del Parco di San Giovanni, di fronte al roseto.

Alle ore 16:00 ritrovo al Teatrino Franca e Franco Basaglia, sempre nel Parco di San Giovanni, per il Saluto “spettacolare” dei matt-attori vecchi e nuovi, a cura dell'Accademia della Follia. Per sostenere il progetto di Claudio, l'Accademia della Follia, potete fare una donazione a questo IBAN: IT39T0548402201CC0741000494